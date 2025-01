Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Palestinë, dita 461 e luftës

Forcat izraelite kanë bombarduar tendat që strehonin palestinezë të zhvendosur në perëndim të Khan Younis në Gazën jugore, duke vrarë të paktën një palestinez.



Një numër zyrtar i palestinezëve për vdekjet e drejtpërdrejta të shkaktuara nga lufta e Izraelit në Gaza, potencialisht i nënllogariti viktimat me 41 për qind në nëntë muajt e parë të luftës, ka pohuar një studim i ri i botuar në The Lancet.



Ish-presidenti i Gjykatës Penale Ndërkombëtare Piotr Hofmanski ka thënë se vendimi i Polonisë për të mos arrestuar kryeministrin izraelit Netanyahu në një ngjarje përkujtimore të Aushvicit më vonë këtë muaj do të dëmtojë pozitën ndërkombëtare të vendit.



Kolonët izraelitë kanë djegur të korrat dhe kanë skalitur grafite raciste në një fshat palestinez në veri të Ramallah, ndërsa një javë dhune vazhdon në Bregun Perëndimor të pushtuar.



Policia australiane ka thënë se një sinagogë në Sidnei është vandalizuar me svastika dhe mbishkrime të Hitlerit, në sulmin e fundit ndaj komunitetit hebre të vendit.

Share this: Facebook

X