Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Palestinë, dita 467 e luftës

Forcat izraelite kanë intensifikuar bombardimet e tyre në Rripin e Gazës pasi ndërmjetësit njoftuan se ishte arritur një marrëveshje armëpushimi. Sulmet kanë vrarë të paktën 40 palestinezë, duke përfshirë shumë fëmijë, sipas raportimeve të mediave.



Kabineti izraelit i sigurisë do të mblidhet në orën 11:00 me orën lokale të enjten për të votuar mbi marrëveshjen.

Zyra e Netanyahut thotë se nuk do të lëshojë një deklaratë për marrëveshjen pasi detajet e saj janë ende duke u përpunuar. Ai gjithashtu akuzon Hamasin për tërheqje nga kuptimet e mëparshme duke u përpjekur të diktojë se cilët të burgosur palestinezë duhet të lirohen në këmbim të robërve izraelitë.



Agjencitë e OKB-së mirëpritën lajmet e marrëveshjes dhe bënë thirrje për qasje të papenguar në Gaza, në mënyrë që të rritet ndihma për miliona palestinezë të uritur dhe të zhvendosur me forcë atje.



Familjet e robërve izraelitë të mbajtur në Gaza iu përgjigjën lajmit me një përzierje gëzimi dhe shqetësimi, duke thënë se kanë frikë se marrëveshja mund të shembet përpara se të gjithë të dashurit e tyre të lirohen.

