Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, njoftoi se Izraeli dhe Hamasi kanë arritur një marrëveshje për “fazën e parë” drejt një plani paqeje në Gaza. Udhëheqësi i SHBA-së shtoi se mund të udhëtojë për në Egjipt këtë fundjavë për nënshkrimin e marrëveshjes së armëpushimit.
Korrespondenti i Al Jazeera-s në Gaza, Hani Mahmoud, tha se ka pasur një psherëtimë kolektive lehtësimi nga lajmet nga popullsia e enklavës palestineze e sulmuar. “Ky është një moment historik – dhe në një notë personale, një lehtësim i tillë”, tha ai.
Duke konfirmuar marrëveshjen, Hamasi i bëri thirrje Trump, ndërmjetësve arabë dhe palëve ndërkombëtare që “ta detyrojnë qeverinë pushtuese [Izraelin] të zbatojë plotësisht kërkesat e marrëveshjes”.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu përshëndeti atë që e quajti “një ditë të madhe për Izraelin”, duke thënë se do të “mbledhë qeverinë” të enjten për të “miratuar marrëveshjen dhe për të sjellë të gjithë njerëzit tanë të çmuar të rrëmbyer në shtëpi”.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Katarit, Majed al-Ansari, konfirmoi se ndërmjetësit kanë rënë dakord për “të gjitha dispozitat dhe mekanizmat e zbatimit” të fazës së parë të planit.
Sulmet izraelite në Gaza vranë të paktën tetë palestinezë dhe plagosën 61 të tjerë të mërkurën, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së enklavës. /mesazhi
Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit nga Lindja e Mesme këtë mëngjes të hershëm
