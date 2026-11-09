“Një popull në dy shtete”: ringjallja e një sllogani që dukej se po jepte shpirt…

Erdogan dhe Aliyev, mesazh të qartë: Aleanca Turqi-Azerbajxhan, e pathyeshme!
Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan dhe homologu i tij azerbajxhanas, Ilham Aliyev, mbajtën një konferencë të përbashkët për shtyp në qytetin historik të Shushës në Azerbajxhan, duke thënë se marrëdhëniet midis dy vendeve kanë kaluar shumë prova historike dhe kanë arritur nivelin më të lartë të partneritetit strategjik dhe vëllazërisë.
Presidenti Erdogan theksoi gjatë fjalimit të tij se uniteti dhe afërsia e simbolizuar nga sllogani i famshëm “Një popull në dy shtete” përfaqësojnë një flakë të pashueshme që merr forcën e saj drejtpërdrejt nga historia dhe tradita e përbashkët.
Udhëheqësi turk theksoi se çlirimi i territoreve azerbajxhanase gjatë luftës 44-ditore hapi një fazë krejtësisht të re në rajonin e Kaukazit Jugor. Ai nënvizoi se të gjithë ata që përpiqen të dobësojnë lidhjet vëllazërore të forcuara nga Deklarata historike e Shushanit të vitit 2021 nuk i kanë arritur kurrë dhe nuk do t’i arrijnë kurrë qëllimet e tyre.
Erdogan vlerësoi veçanërisht përpjekjet e gjera që Azerbajxhani po bën në rindërtimin dhe rindërtimin e Karabakut, me qëllim rikthimin e vitalitetit të mëparshëm të rajonit.
“Ashtu siç qëndrojmë pranë Azerbajxhanit në luftën e tij të drejtë, ne gjithashtu mbështesim plotësisht përpjekjet e tij të sinqerta që synojnë vendosjen e një paqeje të qëndrueshme dhe të qëndrueshme në rajonin tonë”, tha Erdogan.
Aliyev: Populli azerbajxhanas nuk do ta harrojë kurrë mbështetjen e Turqisë
Presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev shprehu mirënjohje të thellë ndaj Turqisë, duke theksuar natyrën e pathyeshme të marrëdhënieve midis Bakusë dhe Ankarasë.
“Gjatë të gjitha 44 ditëve të luftës së Karabakut, Presidenti Erdogan dhe populli vëllazëror turk qëndruan pranë nesh me vendosmëri, dhe kjo është diçka që populli azerbajxhanas nuk do ta harrojë kurrë. Aleanca dhe vëllazëria jonë me Turqinë janë të palëkundura, dhe askush nuk do të ketë kurrë sukses në krijimin e një përçarjeje midis nesh”, theksoi Aliyev.
Bashkëpunimi strategjik energji-ushtri dhe sfidat
Marrëdhëniet Turqi-Azerbajxhan përfshijnë bashkëpunim jashtëzakonisht të ngushtë politik, ushtarak, ekonomik dhe kulturor. Të dy vendet ndajnë lidhje të thella në sektorin e energjisë, me Turqinë që shërben si një korridor strategjik kyç për eksportet e naftës dhe gazit azerbajxhanas në tregjet evropiane dhe perëndimore.
Ndërsa ka pasur mosmarrëveshje dhe ndjeshmëri diplomatike të herëpashershme gjatë viteve të fundit – siç janë reagimet në Turqi kur autoritetet në Baku futën kode veshjeje në shkolla që çuan në kufizime për mbajtjen e hixhabit në disa shkolla – diplomacia e të dy vendeve i ka kapërcyer me sukses këto sfida. Marrëdhëniet midis Ankarasë dhe Bakusë mbeten të bazuara fort në parimin “një komb në dy shtete”, duke siguruar stabilitet dhe bashkëpunim afatgjatë në Kaukazin e Jugut.