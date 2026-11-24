Choi Kyo-jin iku për shumë më pak, Kumbaro vazhdon të qëndrojë edhe pas protestave
Ministri i Arsimit në Korenë e Jugut, Choi Kyo-jin, ka dhënë dorëheqjen pas një skandali që përfshiu përdorimin e inteligjencës artificiale dhe pajisjeve dixhitale për të kopjuar në provimet shtetërore.
Ai mori përgjegjësinë për masat që nuk arritën të parandalonin mashtrimin, megjithëse nuk ishte i përfshirë drejtpërdrejt në shkeljet e konstatuara.
Skandali shpërtheu pak ditë përpara provimit kombëtar Suneung, një test jashtëzakonisht i vështirë, rezultatet e të cilit përcaktojnë se në cilat universitete mund të pranohen maturantët dhe ndikojnë në të ardhmen e tyre akademike e profesionale.
Rasti mori përmasa të mëdha pasi Han Won-seok, i cili kishte arritur rezultatin më të lartë në provimin e licencimit për kontabilist, pranoi se kishte kopjuar.
Ai kishte përdorur një mikrokamerë për të fotografuar pyetjet dhe për t’ia dërguar një kompjuteri, ku përgjigjet përgatiteshin me ndihmën e inteligjencës artificiale.
Ndërkohë, një tjetër person, i akuzuar se kishte mashtruar në provimin e pranimit në fakultetin e drejtësisë, ku kishte marrë pikët maksimale, u gjet i vdekur të enjten.
Pas publikimit të rasteve, ish-studentë të ndryshëm rrëfyen në internet se kishin përdorur metoda të ngjashme. Për të parandaluar mashtrimet gjatë provimit kombëtar, ministri Choi urdhëroi kontrolle të posaçme, përfshirë verifikimin e syzeve të kandidatëve për të zbuluar modelet inteligjente.
Autoritetet përdorën edhe një masë të pazakontë. Përpara nisjes së provimit aktivizuan sistemin kombëtar të alarmit emergjent, duke dërguar njoftime në telefonat celularë në të gjithë vendin. Synimi ishte të identifikoheshin pajisjet e fshehura në sallat e provimit.
Në përfundim u zbuluan 111 raste kandidatësh që kishin kopjuar ose mbanin telefona dhe pajisje të tjera elektronike. Rreth gjysma u identifikuan përmes këtij mekanizmi.
Pozita e ministrit ishte vënë në pikëpyetje që në fillim. Ai u kritikua edhe pasi, gjatë një seance parlamentare, tha se nuk ishte i sigurt nëse mund të pengonte kopjimin me inteligjencë artificiale, duke përmendur moshën 72-vjeçare dhe njohuritë e kufizuara teknologjike.
Të dielën, Choi njoftoi në rrjetet sociale se kishte pritur përfundimin e provimit kombëtar për të paraqitur dorëheqjen. Ai tha se merrte përgjegjësinë për përgatitjet që i konsideronte të pamjaftueshme.
Presidenti Lee Jae-myung e pranoi dorëheqjen. Qeveria ka propozuar gjithashtu ashpërsimin e ndëshkimeve. Periudha e pritjes për të dhënë sërish provimin do të zgjatet nga dy në dhjetë vjet.
Rasti nga Koreja e Jugut, vend me një nga sistemet arsimore më të zhvilluara dhe konkurruese në botë, sjell në vëmendje një çështje që shkon përtej skandalit: përgjegjësinë politike.
Choi nuk ishte autori i mashtrimeve, por drejtonte institucionin që duhej të garantonte integritetin e provimeve. Për këtë arsye, ai zgjodhi të largohej nga detyra.
Në Shqipëri, kontrasti me qëndrimin e Ministres së Arsimit, Mirela Kumbaro, është i dukshëm. Ajo është vendosur në qendër të revoltës studentore të muajve të fundit, por protestat nuk janë shoqëruar me një reflektim të ngjashëm politik.
Nuk bëhet fjalë për të krahasuar cilësinë e dy sistemeve arsimore, por mënyrën se si kuptohet përgjegjësia ministrore. Në Seul, dështimi i masave parandaluese u pasua me dorëheqje.
Në Tiranë, revolta studentore nuk ka sjellë deri tani një përgjigje të tillë. Në fund, llogaridhënia nuk matet me deklaratat, por me gatishmërinë e një zyrtari për të mbajtur përgjegjësi për institucionin që drejton. /tesheshi