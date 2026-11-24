Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite që lufton Huthitë e Jemenit tha të martën se një nga kullat në distriktin e biznesit të Riadit është vënë në shënjestër të një “sulmi terrorist frikacak”, transmeton Anadolu.
“Autoritetet përkatëse janë aktualisht në vend në vendin e sulmit,” shkroi zëdhënësi i koalicionit Turki al-Maliki në platformën amerikane të mediave sociale X.
Al-Maliki nuk dha detaje të mëtejshme se kush e kreu sulmin apo mbi dëmet e shkaktuara.
Incidenti shënoi herën e dytë në më pak se një javë që një kullë në këtë dristrikt vihet në shënjestër të sulmeve.
Të enjten, autoritetet saudite thanë se një sulm i Huthive shënjestroi një kullë në distriktin e biznesit të kryeqytetit, duke dëmtuar disa kate dhe ndërtesat fqinje.