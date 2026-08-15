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Një tërmet me magnitudë 6.9 godet Sumatrën Veriore të Indonezisë

Një tërmet me magnitudë 6.9 ka goditur zonën pranë Pematangsiantarit, në provincën Sumatra Veriore të Indonezisë, transmeton Anadolu.

Sipas Shërbimit Gjeologjik të SHBA-së (USGS), tërmeti ndodhi në orën 17:54 me kohën lokale, në një thellësi prej rreth 183.2 kilometrash.

Epiqendra e tërmetit u regjistrua rreth 7 kilometra në veriperëndim të Pematangsiantarit, një qytet i madh në Sumatrën Veriore.

Nuk ka raportime të menjëhershme për viktima ose dëme të konsiderueshme.

Më herët, një tërmet i fuqishëm me magnitudë 7.7 goditi rajonin Flores në lindje të Indonezisë, duke shkaktuar vdekjen e të paktën 38 personave dhe plagosjen e disa të tjerëve. Autoritetet thanë se tërmeti shkaktoi gjithashtu panik dhe shembjen e ndërtesave dhe banesave.

Pematangsiantari ndodhet në Sumatrën Veriore, ndërsa rajoni Flores shtrihet në pjesën lindore të Indonezisë, rreth 2.800-2.900 kilometra larg njëri-tjetrit.

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