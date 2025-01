Një tjetër rënie e madhe e shitjeve të automjeteve elektrike në tregun gjerman

Nuk është mirë në Gjermani, por ju tashmë e dini këtë. Prodhuesit kryesorë po luftojnë me krizën dhe tregu i veturave të reja po vuan gjithashtu. Shifrat e shitjeve tani ruajnë një pamje të pesimizmit të butë, por edhe një largim të plotë nga makinat elektrike.

Nuk ka subvencione shtetërore, pra nuk ka shifra të kënaqshme të shitjeve. Në muajin nëntor janë shitur 244544 automjete pasagjerësh, që është një rënie e lehtë prej 0.5 për qind krahasuar me një vit më parë.

Automjetet elektrike janë në telashe të mëdha në tregun më të madh evropian. Sipas shifrave të publikuara nga Administrata Federale e Transportit Motorik shtetëror (Kraftfahrt-Bundesamt – KBA), në muajin nëntor është shënuar një rënie prej 22 për qind e shitjeve të automjeteve elektrike krahasuar me të njëjtin muaj të një viti më parë. Në atë muaj janë regjistruar gjithsej 35,167 automjete të reja elektrike, që përbën 14,4 për qind të të gjitha regjistrimeve të reja. Shumë pak për një tranzicion serioz.

Në muajin nëntor janë shitur 94,554 automjete hibride, që paraqet një rritje mbresëlënëse prej 20.3 për qind krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar. Nga këto, 20,604 ishin hibride plug-in, një rritje prej 13.7 për qind. Hibridet tani përbëjnë 38.7 për qind të të gjitha regjistrimeve të reja.

Prodhuesit e automjeteve elektrike janë goditur rëndë. Tesla pati një rënie dramatike prej 55.1 për qind në shitje në muajin nëntor, duke ofruar vetëm 2,103 automjete në Gjermani.

Nga viti deri më sot, shitjet e Tesla në Gjermani kanë rënë me 43.6 për qind, në vetëm 33,669 automjete të shitura. Polestar, një tjetër prodhues i automjeteve elektrike, ka rënë me 52.6 për qind nga viti në ditë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.