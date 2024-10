Një tjetër SUV premium, ky është Smart më i madh deri tani

Smart, i njohur për miniaturat e qytetit, mori një detyrë krejtësisht të re në treg pas rimishërimit të tij.

Pas modelit kompakt nga Smart vjen një model i ri. Është shënuar #5, dhe është modeli më i gjithanshëm i kompanisë deri më sot.

Kjo do të thotë se është bërë më pak i Smart siç e njohim ne, dhe më shumë në përputhje me modelet e trendeve që janë në kërkesë sot.

Edhe pse Geely po grumbullon minuset me Lotus dhe Polestar të elektrizuar, nuk po heq dorë nga energjia elektrike.

Ky është gjithashtu një model plotësisht elektrik, në përputhje me filozofinë e markës dhe shënon hyrjen e Smart në segmentin premium.

Është interesante se dizajni i këtij SUV 4.7 metra të gjatë është firmosur nga Mercedes dhe përveç detajeve të reja të shumta, merr edhe disa ekskluzive.

Brendësia gjithashtu duket jashtëzakonisht moderne. Ai është i pajisur me aksesorë të kërkuar si një ekran ballor i realitetit të shtuar 25,6 inç, një panel instrumentesh Ultra HD LCD 10,3 inç me ngjyra të plota dhe dy ekrane Amoled 2,5K 13 inç, ndriçim ambienti (256 nuansa), një sistem audio hi-fi Sennheiser me 20 altoparlantë dhe shumë më tepër.

Mund të numërohen deri në 34 ndarje, duke përfshirë dy bagazhe, ku pjesa e përparme ka një kapacitet prej 72 litrash.

Të dhënat e sakta teknike nuk dihen, por versioni më i lartë me siguri do të zëvendësohet nga një Brabus me 646 kuaj-fuqi.

Në të gjitha versionet, qarku do të përbëhet nga një bateri 100 kWh që ka një funksion karikimi ultra të shpejtë dhe ofron rreze deri në 740 kilometra distancë.