Në komunitet që ka prani dhe në Shqipëri, por që thjesht mjaftohet me origjinën
Ćerim Bajrami është ndoshta figura më e njohur boshnjake në Kosovë.
Ai ëshë është gazetar, publicist, aktivist i OJQ-ve dhe mbi të gjitha një politikan. Ai ka lindur në vitin 1957 në Prizren, qyteti pra që pos një komuniteti turk bart dhe atë boshnjak. Që nga viti 1992, ai ka qenë aktivist i OJQ-ve dhe themelues i revistës në gjuhën boshnjake Selam. E gjithë elita intelektuale boshnjake e Kosovës është mbledhur rreth Selam-it. Ai ka qenë korrespondent për shumë botime gazetash në Kosovë, Sanxhak dhe Bosnjë, Mal të Zi dhe Serbi. Aktualisht është këshilltar politik i Rasim Demirit në Ministrinë e Zhvillimit Rajonal të Qeverisë së Kosovës. Më pare ka mbajtur pozicionin e zëvendësministrit në disa qeveri të Kosovës, dhe ishte gjithashtu dhe deputet për një mandat.
Së fundi, në një podcast, ai foli rreth pozicionit të boshnjakëve në Kosovë, duke thënë se futja e gjuhës boshnjake në sistemin arsimor të Kosovës në vitin 1999, dedikuar këtij komuniteti, ishte një gjë kyçe për mbijetesën e boshnjakëve me identitetin e tyre kombëtar. Praktika tregoi, theksoi ai, se aty ku fëmijët ndjekin shkollën në një gjuhë tjetër: shqipe, turke, serbe, ata fillojnë të identifikohen me ato kombe sepse, për fat të keq, idetë kombëtare imponohen në ato programe.
Kujtojmë se dhe në Shqipëri ka në komunitet boshnjak, të vendosur kryesosisht në Durrës e Shijak, por pa ndonjë organizim në emër të ruajtes së identitetit, duke u mjaftuar vetëm me pohimin e origjinës në marrëdhëniet e zakonshme shoqërore. /tesheshi.com/