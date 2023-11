Njohja dhe dallimi i të mirës nga e keqja kërkon edukim të mirë dhe ndërgjegje të pastër

Njohja dhe dallimi i të mirës nga e keqja nuk kërkon vetëm inteligjencë apo njohuri, sa kërkon edukim të mirë dhe ndërgjegje të pastër. Sepse një ndërgjegje e mirë është si një busullë që tregon polin e të vërtetës.

✍🏻 Zogjtë dhe kafshët nuk hynë në shkolla apo universitete, por mbështetën në busullën e tyre magnetike për të gjetur drejtimet.

✍🏻 Busulla e një personi është ndërgjegjja e tij, jo mendja e tij. Sepse mendja nuk është një udhërrëfyes, por një hartues.

Vullneti juaj është ai që drejton mendjen tuaj. Nëse keni vullnet për një hartë të së vërtetës, do të krijojë një hartë të së vërtetës për të, por nëse keni vullnet për një gënjeshtër, mendja do të krijojë një hartë të për të.

✍🏻 Arsyetimet dhe justifikimet janë të lira për të gjithë. Nëse doni ta shihni skenën si të paqartë dhe konfuze, mund ta bëni atë, por nëse dëshironi që të jetë e qartë, do ta gjeni të tillë.

✍🏻 Nuk ka engjëj që zbresin nga qielli për të dalluar të keqen nga e mira. Nuk ka asnjë konflikt midis së vërtetës dhe gënjeshtrës që plotëson kushtet e idealizmit platonik. Ne jemi në tokë, jo në qiell. Konflikti i dy njerëzve tokësorë udhëhiqet nga relativiteti. Sidomos në konflikte të ndërlikuara sociale. Kushdo që përdor relativizmin si justifikim për të mohuar të vërtetën është padyshim një person me ndërgjegje të korruptuar dhe kjo është shumë më keq se një mendje e korruptuar.

Nga: Hoxhë Halil Avdulli