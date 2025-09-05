Njohja e Palestinës nga disa shtete shihet si “shumë pak, shumë vonë”

Xavier Abu Eid, ish-drejtor i komunikimit në Organizatën për Çlirimin e Palestinës (PLO), ka deklaruar për Al Jazeera se komentet e ministrit izraelit të Financave, Bezalel Smotrich, për aneksimin e 82 për qind të Bregut Perëndimor duhet të ngjallin shqetësim të madh.
Ai tha se udhëtimi mes Ramallahut dhe Nablusit mjafton për të parë flamujt izraelitë dhe vendbanimet që po përhapen, duke dëshmuar se planet e paraqitura nga Smotrich po zbatohen në terren nga kolonët dhe ushtria izraelite.
Sipas tij, shumë njerëz besojnë se tashmë nuk ka më një zgjidhje me dy shtete dhe se reagimi i vonshëm ndërkombëtar për njohjen e shtetit të Palestinës shihet si “shumë pak, shumë vonë”.
“Po shohim konsolidimin e planeve, ndërkohë që brenda Izraelit nuk ka kundërshtim të vërtetë ndaj politikave të vendbanimeve në Bregun Perëndimor të pushtuar,” theksoi Abu Eid. /mesazhi