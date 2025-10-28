Norvegjia lanson platformën për të luftuar islamofobinë

Norvegjia ka lansuar një platformë kombëtare për të dokumentuar dhe luftuar islamofobinë gjatë konferencës “Stop Islamofobisë” në Oslo.
Portali dixhital do të mbledhë raporte nga terreni dhe të dhëna mbi incidentet e urrejtjes që synojnë myslimanët, duke krijuar një bazë të dhënash gjithëpërfshirëse për zhvillimin e politikave efektive kundër diskriminimit.
Rrjeti i Dialogut Islamik organizoi konferencën duke mbledhur imamë, studiues, politikanë, udhëheqës të rinj dhe përfaqësues të shoqërisë civile nga e gjithë Norvegjia.
Rrjeti theksoi se islamofobia përfaqëson një shqetësim kombëtar që prek besimin shoqëror dhe themelet demokratike, jo thjesht një çështje minoritetesh.
Kryetarja e bashkisë së Oslos, Anne Lindboe, përuroi zyrtarisht platformën, duke vlerësuar rolin e rrjetit në ndërtimin e një shoqërie më të drejtë dhe më kohezive. Ajo theksoi domosdoshmërinë e bashkëpunimit midis grupeve fetare, organizatave qytetare dhe autoriteteve qeveritare për të luftuar në mënyrë efektive urrejtjen dhe diskriminimin.
Rrjeti paralajmëroi se stereotipet e përjetësuara në jetën e përditshme, tregjet e punësimit dhe mediat sociale thellojnë frikën dhe përçarjet sociale.
Lansimi i platformës shënon fillimin e një angazhimi të ripërtërirë kombëtar për të sfiduar gjuhën e urrejtjes përmes edukimit, dialogut dhe veprimeve institucionale në vend të përfundimit të përpjekjeve.
Forcimi i bashkëpunimit midis xhamive, agjencive publike dhe organizatave të shoqërisë civile mbetet hapi i menjëhershëm i radhës.
Platforma përfaqëson përpjekjen më të fundit të Norvegjisë për të adresuar në mënyrë sistematike diskriminimin fetar përmes qasjeve të bazuara në prova dhe angazhimit të shumë palëve të interesuara. /islamgjakova
