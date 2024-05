Numër i madh i të vrarëve në një sulm ndaj tendave në Rafah, masakër e tmerrshme – VIDEO

Ministria e Shëndetësisë në Gaza thotë në një deklaratë të shkurtër përmes kanalit të saj Telegram se një “numër i madh” palestinezësh u vranë dhe u plagosën si rezultat i një sulmi të ushtrisë izraelite në një kamp zhvendosjeje në veriperëndim të Rafah.

Deklarata shton se kërkimet për të mbijetuar janë duke u zhvilluar.

Pamjet e të vrarëve në tendën Rafah janë ‘të tmerrshme’

Forcat izraelite kanë shënjestruar një tendë të improvizuar me tetë sulme ajrore…raporton Aljazeera.

Ky është një vend i klasifikuar nga forcat izraelite si një zonë humanitare që ata pretendojnë se ishte e sigurt.

Ne kemi parë pamjet që shfaqen në internet që janë të tmerrshme. Ne po shohim njerëz që nuk janë në gjendje të njihen sepse trupat e tyre janë dëmtuar plotësisht. Numri i të vrarëve pritet të rritet.

I vetmi spital që funksionon në Rafah është spitali i Kuvajtit, i cili nuk ka një njësi të ICU.

Ka disa spitale fushore në Rafah, por për fat të keq, nuk ka karburant për ambulancat për të shkuar e mbrapa dhe për të transferuar të gjithë të lënduarit.

Ekuipazhi i Mbrojtjes Civile në Gaza ka thënë për Al Jazeera se të paktën 30 persona janë vrarë dhe dhjetëra të tjerë janë plagosur si rezultat i sulmit.

Lëndimet përfshijnë amputime dhe djegie të rënda, tha grupi. Në mesin e viktimave ishin edhe fëmijë, shtoi njoftimi.

Horrible scenes of a new massacre in Rafah: The Israeli army committed a horrific massacre in North West Rafah which is supposed to be a safe area bombarding and burning tents of displaced Palestinians killing more than 30 civilians many of whom were burned to death and injuring… pic.twitter.com/SwZYrpXQFF

May 26, 2024