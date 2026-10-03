Numri i palestinezëve të vrarë në Gaza arrin në 74,228

Numri i palestinezëve të vrarë në Rripin e Gazës që nga tetori 2023 ka arritur në 74,228, ndërsa 175,188 të tjerë janë plagosur, sipas burimeve mjekësore.
Sipas autoriteteve shëndetësore, gjatë 24 orëve të fundit spitalet në Gaza kanë pranuar shtatë palestinezë të vrarë, përfshirë dy persona që kanë vdekur nga plagët dhe një trup i nxjerrë nga rrënojat. Gjithashtu, 20 palestinezë janë plagosur.
Që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 11 tetor 2025, numri i të vrarëve ka arritur në 1,445, ndërsa 5,052 palestinezë janë plagosur dhe 835 trupa janë nxjerrë nga rrënojat.
Autoritetet shëndetësore thanë se në bilancin e përgjithshëm janë shtuar së fundmi edhe 181 viktima, pasi të dhënat e tyre janë plotësuar dhe miratuar nga komiteti përgjegjës për verifikimin e identitetit të personave të vrarë. /mesazhi