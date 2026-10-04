Numri i palestinezëve të vrarë në Gaza arrin në 74,237

Numri i palestinezëve të vrarë në Rripin e Gazës që nga fillimi i ofensivës izraelite në tetor 2023 ka arritur në 74,237, ndërsa 175,206 të tjerë janë plagosur, sipas burimeve mjekësore të cituara nga WAFA.
Gjatë 24 orëve të fundit, spitalet në Gaza kanë pranuar trupat e nëntë palestinezëve, përfshirë gjashtë të vrarë rishtazi, tre që kanë vdekur nga plagët dhe një trup të nxjerrë nga rrënojat. Gjithashtu, 18 palestinezë janë plagosur.
Që nga fillimi i armëpushimit më 11 tetor 2025, janë vrarë 1,454 palestinezë dhe janë plagosur 5,090, ndërsa janë nxjerrë nga rrënojat trupat e 835 personave.
Sipas burimeve shëndetësore, në totalin e viktimave janë shtuar edhe 181 persona, pasi të dhënat e tyre u plotësuan dhe u miratuan nga komiteti përgjegjës për dokumentimin dhe certifikimin e viktimave. /mesazhi