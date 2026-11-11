Numri i palestinezëve të vrarë në Gaza arrin në 74,653

Numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Rripin e Gazës që nga 7 tetori 2023 ka arritur në 74,653, ndërsa 176,007 të tjerë janë plagosur, njoftuan burime mjekësore.
Sipas burimeve, në 48 orët e fundit në spitalet e Gazës janë dërguar trupat e tetë palestinezëve të vrarë dhe 29 të plagosur.
Që nga hyrja në fuqi e marrëveshjes së armëpushimit më 11 tetor 2025, në Gaza janë vrarë 1,622 palestinezë dhe janë plagosur 5,878 të tjerë. Gjatë kësaj periudhe janë nxjerrë nga rrënojat edhe trupat e 850 palestinezëve të vrarë.
Sulmet izraelite kanë shkaktuar gjithashtu zhvendosjen me forcë të rreth dy milionë njerëzve në të gjithë Rripin e Gazës. Shumica dërrmuese e të zhvendosurve janë detyruar të strehohen në zona të mbipopulluara në jug të territorit, përfshirë Rafahun pranë kufirit me Egjiptin.
Sipas burimeve palestineze, kjo përbën një nga zhvendosjet më të mëdha masive të palestinezëve që nga Nakba e vitit 1948. /mesazhi