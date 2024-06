Numri i pa’lestinezëve të vr’arë sot në kampin e refugjatëve Nuseirat është rritur në 210

Sipas Zyrës Qeveritare për Media në Gaza, “masakra izraelite që ndodhi sot në kampin e refugjatëve Nuseirat ka çuar në vrasjen e 210 palestinezëve dhe plagosjen e më shumë se 400”.

Në një deklaratë në kanalin e saj zyrtar Telegram, zyra e mediave tha se të lënduarit u dërguan në spitalin al-Awda në kamp dhe në spitalin e martirëve Al-Aksa në Deir el-Balah.

⚡️Harsh scenes from the Nuseirat market massacre in the central Gaza Strip pic.twitter.com/QOhshr4IGh

— War Monitor (@WarMonitors) June 8, 2024