Numri i të vd’ekurve arrin në 37,500 pasi Iz’raeli vret 101 pa’lestinezë në 24 orët e fundit

Të paktën 37,551 palestinezë janë vrarë në ofensivën e vazhdueshme të Izraelit në Rripin e Gazës që nga tetori i kaluar, tha të shtunën Ministria e Shëndetësisë në enklavën e rrethuar.

Një deklaratë e ministrisë shtoi se 85,911 njerëz të tjerë janë plagosur gjithashtu nga sulmet, shumica prej tyre – si të vrarët – gra dhe fëmijë.

“Sulmet izraelite vranë 101 persona dhe plagosën 169 të tjerë vetëm në 24 orët e fundit”, thuhet në deklaratë.

Shumë njerëz janë ende të bllokuar nën rrënojat nga mbi tetë muaj sulme izraelite dhe në rrugë pasi shpëtimtarët nuk janë në gjendje t’i arrijnë ata, shtoi deklarata.

Israeli massacres in #Gaza city today targeted residential buildings, 50 Palestinian civilians have been killed. Hundreds are trapped under the rubble!

Israel turned Gaza into hell while famine continues to affect children in the northern parts of the Strip, no place remains for… pic.twitter.com/yo6ribHooB

— Dr. Dalal IRIQAT د. دلال عريقات (@DalalIRIQAT) June 22, 2024