Numri i viktimave në Gaza rritet në 109, mes tyre 52 fëmijë

Zyra e Medias e Qeverisë në Gaza ka njoftuar se 109 persona janë vrarë nga sulmet izraelite gjatë 12 orëve të fundit. Mes viktimave janë 52 fëmijë, 23 gra, katër të moshuar dhe shtatë persona me aftësi të kufizuara.
Në deklaratë thuhet se Izraeli po vazhdon “një fushatë të qëllimshme dezinformimi dhe mashtrimi për të fshehur krimet e tij ndaj civilëve në Rripin e Gazës”.
Zyra shtoi se një listë e publikuar nga pala izraelite, me 26 emra dhe 21 fotografi të supozuara viktimash, përmban “emra të rremë dhe të pasaktë që nuk ekzistojnë në regjistrat zyrtarë palestinezë”.
Sipas autoriteteve të Gazës, Izraeli po kryen sulme “në shkelje të hapur të parimeve të proporcionalitetit dhe dallimit”, duke goditur vazhdimisht lagje banimi, spitale dhe strehimore. /mesazhi