Numri i viktimave në Gaza rritet në 67,938

Ministria e Shëndetësisë në Gaza njoftoi se gjatë 24 orëve të fundit në spitalet e Rripit kanë mbërritur trupat e 25 personave, përfshirë 16 të gjetur nën rrënoja dhe një që vdiq nga plagët e marra. Gjithashtu janë shtruar 35 të plagosur të rinj.
Që nga fillimi i luftës në tetor 2023, sulmet izraelite kanë vrarë të paktën 67,938 persona dhe kanë plagosur 170,169 të tjerë në të gjithë enklavën. Ministria tha se shumë trupa mbeten ende nën rrënoja, pasi ekipet e ndihmës nuk kanë arritur t’i nxjerrin. /mesazhi