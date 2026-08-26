Nxirren trupat e 20 palestinezëve nga rrënojat në qytetin e Gazës

Ekipet e Mbrojtjes Civile të Gazës nxorën të mërkurën mbetjet mortore të 20 palestinezëve nga rrënojat në lagjen Zeitoun të qytetit të Gazës, sipas agjencisë zyrtare palestineze të lajmeve Wafa, transmeton Anadolu.
Viktimat, pjesëtarë të familjeve Selmi dhe Al-Haddad, u vranë në një bombardim të mëparshëm izraelit gjatë luftës gjenocidale në Rripin e Gazës, raportoi Wafa.
Nxjerrja e mbetjeve u bë ndërsa ekipet e Mbrojtjes Civile vazhdojnë përpjekjet në të gjithë enklavën për të nxjerrë mbetjet mortore të palestinezëve të bllokuar nën rrënojat e ndërtesave të shkatërruara gjatë sulmeve izraelite.
Mijëra palestinezë vazhdojnë të konsiderohen të zhdukur dhe besohet se ndodhen nën rrënoja pas luftës së Izraelit në Rripin e Gazës.