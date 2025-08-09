OBI dënon ashpër vendimin e Izraelit për ripushtimin e Gazës

Organizata e Bashkëpunimit Islamik (OBI) ka dënuar ashpër vendimin e autoriteteve izraelite për të ripushtuar të gjithë Rripin e Gazës dhe për të zhvendosur me forcë rreth një milion palestinezë nga qyteti i Gazës dhe veriu drejt jugut të territorit.
Në një deklaratë, OBI e cilësoi këtë vendim si një përshkallëzim të krimeve gjenocidale, shkatërrimit, urisë, dëbimit dhe bllokadës që po përjeton Gaza. Organizata theksoi se këto veprime përbëjnë shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare humanitare dhe sfidojnë hapur rezolutat e OKB-së si dhe opinionin këshillimor të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë.
Deklarata mbajti Izraelin përgjegjës për pasojat e këtyre veprimeve, që sipas saj po përkeqësojnë vuajtjet e paprecedenta të popullit palestinez.
OBI dënoi gjithashtu dhunën e kolonëve ekstremistë në Bregun Perëndimor, përfshirë zgjerimin e vendbanimeve, konfiskimin e tokës, shembjen e shtëpive, sulmet ndaj vendeve të shenjta muslimane e të krishtera dhe sekuestrimin e të ardhurave tatimore palestineze.
Organizata i bëri thirrje Këshillit të Sigurimit të OKB-së të veprojë menjëherë për të siguruar një armëpushim të plotë e të qëndrueshëm, hyrjen e ndihmave humanitare pa pengesa, mbrojtjen ndërkombëtare të popullit palestinez dhe krijimin e shtetit të pavarur palestinez me kryeqytet Jerusalemin, në territoret e pushtuara që nga viti 1967.