OBI dënon planet izraelite për zgjerimin e vendbanimeve në Bregun Perëndimor

Organizata e Bashkëpunimit Islamik (OBI) ka dënuar njoftimin e ministrit izraelit të Financave, Bezalel Smotrich, për miratimin e ndërtimit të mbi 3,000 banesave në zonën E1, projekt që do të lidhte Jerusalemin me vendbanimin ilegal Ma’ale Adumim.
OBI tha se zgjerimi i vendbanimeve izraelite është i paligjshëm sipas ligjit ndërkombëtar dhe rezolutave të OKB-së, duke paralajmëruar se politikat e vazhdueshme të Izraelit përbëjnë krime sistematike që minojnë zgjidhjen me dy shtete dhe forcojnë planet e aneksimit.
Organizata kërkoi nga komuniteti ndërkombëtar të mbajë Izraelin përgjegjës dhe të vendosë sanksione. /mesazhi