OBSH: Provat mbeten të paqëndrueshme pas pretendimit të Trumpit që lidh paracetamolin dhe autizmin

Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) kundërshtoi pretendimin e presidentit amerikan që lidh paracetamolin në shtatzëni me autizmin, duke thënë se “provat mbeten të paqëndrueshme”, raporton Anadolu.
“Edhe pse disa studime vëzhguese kanë sugjeruar një lidhje të mundshme midis ekspozimit prenatal ndaj acetaminofenit (paracetamolit) dhe autizmit, provat mbeten të paqëndrueshme”, u tha zëdhënësi Tarik Jashareviq gazetarëve në Gjenevë.
“Disa studime nuk kanë gjetur një lidhje të tillë”, shtoi ai.
Nëse lidhja midis paracetamolit dhe autizmit do të ishte e fortë, tha Jashareviq, ka të ngjarë të ishte vërejtur vazhdimisht në studime të shumta.
“Kjo mungesë përsëritjeje kërkon kujdes në nxjerrjen e përfundimeve shkakësore rreth rolit të acetaminofenit në autizëm”, tha ai.
Zëdhënësi paralajmëroi se ilaçet duhet të përdoren gjithmonë me kujdes gjatë shtatzënisë, veçanërisht në tre muajt e parë.
“Është e rëndësishme që gratë të vazhdojnë të ndjekin këshillat e mjekëve ose punonjësve të tyre shëndetësorë, të cilët mund të ndihmojnë në vlerësimin e rrethanave individuale dhe të rekomandojnë ilaçet e nevojshme”, tha ai.