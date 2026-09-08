OBSH: RD e Kongos ka nevojë për 1.600 shtretër të tjerë për trajtimin e Ebolës

Republika Demokratike e Kongos ka nevojë për 1.600 shtretër të tjerë për trajtimin e Ebolës, ndërsa epidemia përhapet dhe kërkesa për kujdes shëndetësor rritet me shpejtësi, tha të martën një zyrtar i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), transmeton Anadolu.
Luca Fontana, zyrtar teknik në Programin e Emergjencave Shëndetësore të OBSH-së, u tha gazetarëve në Gjenevë se tashmë janë ngritur afro 1.400 shtretër në 59 qendra, nga më shumë se 900 gjatë dy muajve të parë të reagimit.
“Kjo është një nga zgjerimet më të shpejta të kapaciteteve për trajtimin e Ebolës që kam parë ndonjëherë, përfshirë edhe gjatë reagimit ndaj Ebolës në Afrikën Perëndimore”, tha Fontana.
Ai tha se vlerësohet se nevojiten edhe 1.600 shtretër të tjerë, duke e çuar nevojën totale të kapaciteteve në rreth 3.000 shtretër.
Fontana tha se pacientët po mbërrijnë në qendrat e trajtimit nga fshatra shumë larg Bunias, çka tregon se epidemia po përhapet dhe se nevojitet një reagim më i decentralizuar për ta afruar trajtimin me komunitetet.
Zgjerimi i kapaciteteve do të kërkojë gjithashtu shumë më tepër personel. OBSH-ja vlerëson se nevojiten tre punonjës shëndetësorë për çdo pacient, që do të thotë se duhet të trajnohen 9.000 punonjës për të mbuluar 3.000 shtretërit e parashikuar.
Zëdhënësi i OBSH-së, Christian Lindmeier, tha nga ana e tij se agjencia ka nevojë për 115 milionë dollarë në kuadër të një plani të përbashkët gjashtëmujor të reagimit të OBSH-së dhe Qendrave Afrikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (Africa CDC), ndërsa ka marrë ose i janë ofruar 112,4 milionë dollarë, duke lënë një hendek prej 2,6 milionë dollarësh.
Megjithatë, ai paralajmëroi se nevojat për financim pritet të rriten ndërsa epidemia evoluon.
Plani më i gjerë gjashtëmujor i qeverisë kongoleze, që përfshin të gjithë partnerët, kërkon 1,3 miliardë dollarë, ndërsa OBSH-ja u bëri thirrje donatorëve të rrisin dhe përshpejtojnë kontributet.
Sipas OBSH-së, deri të hënën janë raportuar 6.686 raste të konfirmuara të Ebolës dhe 3.226 vdekje.