OBSH: Vetëm 0,2 % e vaksinave shkojnë në vendet me të ardhura të ulëta

Vendet me të ardhura të ulëta kanë marrë vetëm 0,2 për qind të vaksinave kundër koronavirusit të ri (COVID-19), tha kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), duke treguar një “çekuilibër tronditës” në të gjithë botën të përkeqësuar nga marrëveshjet dypalëshe të farmacisë që po nxisin pabarazinë përmirësuese, raporton Anadolu Agency (AA).

Në një uebinar që mbahet dy herë në javë për koronavirusin, Tedros Ghebreyesus tha se nga 220 vende dhe ekonomi në botë, 194 kanë filluar tani vaksinimin, ndërsa 26 ende nuk e kanë filluar.

Nga ata, 7 vende kanë marrë vaksina dhe mund të fillojnë dhe 5 vende të tjera duhet të marrin vaksinat e tyre në ditët në vijim, shtoi ai.

“Më shumë se 700 milionë doza vaksinash janë administruar globalisht, por mbi 87 për qind kanë shkuar në vendet me të ardhura të larta ose me të ardhura të mesme, ndërsa vendet me të ardhura të ulëta kanë marrë vetëm 0,2 për qind”, tha Tedros.

Ai tha se shumica e vendeve nuk kanë as numrin e përafërt të vaksinave të mjaftueshme për të vaksinuar të gjithë punonjësit e kujdesit shëndetësor ose të gjitha grupet në rrezik, duke mos llogaritur pjesën tjetër të popullatës.

“Mbetet një çekuilibër tronditës në shpërndarjen globale të vaksinave,” tha kreu i OBSH-së. /aa