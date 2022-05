OKB: 18 milionë njerëz në rrezikun e pasigurisë ushqimore në rajonin Sahel të Afrikës – VIDEO

Zëdhënësi i Zyrës së OKB-së për Koordinimin e Çështjeve Humanitare, Jens Laerke në një konferencë për media në selinë e OKB-së në Gjenevë foli për problemin e ushqimit dhe të ushqyerit në vendet e Sahelit në Afrikë.

Laerke nënvizoi se nëse nuk merren masat e nevojshme, pasiguria ushqimore në rritje në vendet e Sahelit mund të prekë rreth 18 milionë njerëz brenda 3 muajve.

“Aktualisht në rajon 1.8 milionë fëmijë janë të kequshqyer”, tha Laerke shtuar se “Pritet që 7.7 milionë fëmijë nën moshën 5-vjeç të ballafaqohen me problemin e kequshqyerjes”.

Ai theksoi se situata në vendet e rajonit si Burkina Faso, Çad dhe Niger ka arritur në pika shqetësuese. “Në pikën e arritur, shkaktarë janë dhuna, pasiguria, varfëria dhe çmimet e ushqimeve që janë rritur në nivele rekord”, tha Laerke.

“Për të përballuar problemin e pasigurisë ushqimore në vendet e rajonit, Zyra e OKB-së për Koordinimin e Çështjeve Humanitare ka nevojë për një ndihmë në vlerë prej 30 milionë dollarë shtesë”, tha ai duke shtuar se nevojiten 6 milionë dollarë amerikan për Burkina Fason dhe nga 8 milionë dollarë për Çadin, Malin dhe Nigerin.

Laerke deklaroi se thirrjet për ndihma të iniciuara për rajonin e Sahelit këtë vit arritën në 3.8 miliardë dollarë dhe rikujtoi se deri më tani kanë mundur të mbledhin si donacione vetëm 12 për qind të shumës së nevojshme. /aa

