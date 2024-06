OKB: 50,000 fëmijë të Ga’zës kërkojnë trajtim ur’gjent për kequshqyerjen

Agjencia e OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA) thotë se më shumë se 50,000 fëmijë në Rripin e Gazës kërkojnë trajtim të menjëhershëm mjekësor për kequshqyerjen akute.

Në një deklaratë të shtunën, agjensia vuri në dukje “me kufizime të vazhdueshme për aksesin humanitar, njerëzit në Gaza vazhdojnë të përballen me nivele të dëshpëruara urie. Ekipet e UNRWA-s punojnë pa lodhur për të arritur familjet me ndihma, por situata është katastrofike”.

Zëdhënësi i UNICEF-it, James Elder, përshkroi gjithashtu se sa e vështirë është jo vetëm të marrësh ndihma në Gaza, por edhe ta shpërndash atë në të gjithë enklavën bregdetare të goditur nga lufta.

“Më shumë punonjës ndihmash janë vrarë në këtë luftë se çdo luftë që nga ardhja e OKB-së,” tha ai për Al Jazeera.

Të mërkurën, UNICEF-i kishte një mision të drejtonte një kamion plot me furnizime ushqimore dhe mjekësore për 10,000 fëmijë, tha Elder. Detyra e tyre ishte të dërgonin ndihmën, e cila ishte miratuar paraprakisht nga autoritetet izraelite, nga Deir el-Balah në qytetin e Gazës, një udhëtim vajtje-ardhje 40 km (25 milje).

“U deshën 13 orë dhe ne kaluam tetë nga ata rreth postblloqeve, duke u grindur rreth dokumenteve – ‘a ishte një kamion apo një furgon’, tha ai.

“Realiteti është se këtij kamioni iu mohua qasja. Ata 10,000 fëmijë nuk e morën atë ndihmë… Izraeli si fuqi pushtuese ka përgjegjësinë ligjore për ta lehtësuar atë ndihmë.”

Një nga vendkalimet kryesore tokësore në Rafah është mbyllur që kur forcat izraelite pushtuan zonën në fillim të muajit të kaluar. Ky veprim ka rritur frikën e urisë në Gazën jugore dhe qendrore.

Zëvendës Drejtori Ekzekutiv i Programit Botëror të Ushqimit të OKB-së, Carl Skau, kaloi dy ditë duke vlerësuar gjendjen e palestinezëve këtë javë, duke thënë se sfidat janë “si asgjë që kam parë ndonjëherë”.

“Situata në Gazën jugore po përkeqësohet shpejt. Një milion njerëz në Gazën jugore janë të bllokuar pa ujë të pastër apo kanalizime në një zonë shumë të mbingarkuar përgjatë plazhit në vapën e zjarrtë të verës. Kaluam me makinë nëpër lumenj të ujërave të zeza”, tha Skau.

Mustafa Hijazi’s mother grieves the heartbreaking death of her cherished son, who perished this morning from malnutrition and dehydration as a result of the Israeli blockade of Gaza. pic.twitter.com/EHJ2kPTpno

— Quds News Network (@QudsNen) June 14, 2024