OKB: 87% e tokës bujqësore në Gaza është dëmtuar nga lufta

Organizata e Kombeve të Bashkuara njoftoi se 87 për qind e tokës bujqësore në Rripin e Gazës është dëmtuar si pasojë e luftës, ndërsa shkatërrimet vazhdojnë të rriten.
Sipas një analize të përbashkët nga Organizata e Ushqimit dhe Bujqësisë (FAO) dhe Qendra Satelitore e OKB-së (UNOSAT), janë shkatërruar toka bujqësore, serra, puse ujitjeje dhe infrastrukturë thelbësore për prodhimin e ushqimit dhe jetesën e banorëve.
Raporti thekson se baza bujqësore e Gazës është dëmtuar rëndë, megjithatë rreth 37 për qind e tokës së dëmtuar është tani e aksesueshme për rehabilitim dhe kultivim pas armëpushimit. Brenda këtyre zonave, rreth 600 hektarë tokë kanë mbetur të paprekura, duke ofruar mundësi për rikthimin e prodhimit ushqimor.
FAO njoftoi gjithashtu se dëmet në puset e ujitjes janë rritur nga 83 për qind në prill në gati 87 për qind deri në fund të shtatorit, duke përkeqësuar më tej situatën e bujqësisë. Agjencia po përgatitet të marrë pjesë në përpjekjet e rindërtimit, por paralajmëroi se apeli i saj urgjent për sektorin e Gazës për vitin 2025, me vlerë 75 milionë dollarë, është financuar vetëm në 10 për qind. /mesazhi