OKB akuzon Izraelin për ndërtim muri në jug të Libanit

Troops from the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) patrol near the southern Lebanese border village of Kfar Kila on Nov. 12, 2025. (AFP)

Forcat paqeruajtëse të OKB-së në Liban (UNIFIL) thanë të premten se ushtria izraelite ka ndërtuar muri në jug të Libanit, pranë Blue Line, kufirit të njohur nga OKB-ja, duke bllokuar mbi 4,000 metra katrorë tokë libaneze. UNIFIL e cilësoi këtë veprim si shkelje të sovranitetit dhe integritetit territorial të Libanit.

Izraeli mohoi akuzat, duke thënë se muri është pjesë e një plani ushtarak më të gjerë që ka nisur në 2022 dhe nuk kalon kufirin e njohur nga OKB-ja.

UNIFIL ka kërkuar nga Izraeli të largojë murin dhe ka paralajmëruar se ndërtimi i tij dhe prezenca ushtarake izraelite në tokën libaneze shkelin rezolutën 1701 të Këshillit të Sigurimit, që kishte vendosur armëpushimin pas luftës së 2006 mes Izraelit dhe Hezbollah-ut. /mesazhi

