OKB bën thirrje për evakuimin e 2500 fëmijëve nga Gaza: Janë në rrezik vdekjeje

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, António Guterres ka bërë thirrje që 2500 fëmijë të evakuohen menjëherë nga Gaza për trajtim mjekësor pas takimit me mjekët amerikanë, të cilët thanë se ishin në rrezik të menjëhershëm për vdekje në javët e ardhshme.

Të katër mjekët kishin dalë vullnetarë në Gaza gjatë luftës 15-mujore midis Izraelit dhe militantëve palestinezë të Hamasit, që ka shkatërruar territorin e më shumë se 2 milionë njerëzve dhe sistemin e tij të kujdesit shëndetësor.

“2,500 fëmijë duhet të evakuohen menjëherë me garancinë se do të jenë në gjendje të kthehen në familjet dhe komunitetet e tyre”, postoi Guterres në mediat sociale pas takimit me mjekët.

Vetëm disa ditë përpara fillimit të armëpushimit më 19 janar, Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se më shumë se 12,000 pacientë po prisnin për evakuime mjekësore dhe kishte shpresuar se ato mund të rriteshin gjatë armëpushimit.

Midis atyre pacientëve që kanë nevojë urgjente për trajtim janë 2,500 fëmijë, tha Feroze Sidhwa, një kirurg traumatik nga Kalifornia që punoi në Gaza nga 25 marsi deri më 8 prill të vitit të kaluar.

“Ka rreth 2,500 fëmijë që janë në rrezik të menjëhershëm të vdekjes në javët e ardhshme. Disa po vdesin tani. Disa do të vdesin nesër. Disa do të vdesin ditën tjetër”, u tha Sidhwa gazetarëve pas takimit me Guterres.

“Nga ata 2,500 fëmijë, shumica dërrmuese kanë nevojë të bëhen gjëra shumë të thjeshta,” tha ai, duke përmendur rastin e një djali 3-vjeçar që pësoi djegie në krah. Djegiet ishin shëruar, por indi mbresë ngadalë po e ndërpret rrjedhjen e gjakut, duke e lënë atë në rrezik të amputimit. /abcnews