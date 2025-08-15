Agjencia e OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA) thotë se kequshqyerja në Gaza City ka arritur në 21.5 për qind, që do të thotë se gati një në pesë fëmijë të vegjël janë të kequshqyer.
Situata përkeqësohet nga vala e të nxehtit mbi 40°C dhe mungesa e ujit, ndërsa edhe stafi i UNRWA-s po përballet me lodhje, stres psikologjik dhe pasiguri ushqimore. /mesazhi
OKB: Gati një në pesë fëmijë në Gaza të kequshqyer
