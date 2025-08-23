OKB: Izraeli duhet të ndalojë mohimin e urisë në Gaza

Komisioneri i Përgjithshëm i agjencisë së OKB-së për refugjatët palestinezë, Philippe Lazzarini, ka deklaruar se ka ardhur koha që qeveria izraelite të “ndalojë së mohuari urinë që ka krijuar në Gaza”.
“Çdo person me ndikim duhet ta përdorë atë me vendosmëri dhe me ndjenjë detyrimi moral. Çdo orë ka rëndësi,” shkroi Lazzarini në rrjetin X, duke iu përgjigjur një deklarate të nënsekretarit të përgjithshëm të OKB-së për Çështje Humanitare, Tom Fletcher.
Të premten, Fletcher bëri të ditur rezultatet e një raporti të mbështetur nga OKB, i cili konfirmoi se uria është e pranishme në enklavë pas më shumë se 22 muajsh lufte dhe bllokade të vazhdueshme të ndihmave humanitare nga Izraeli. /mesazhi