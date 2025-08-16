OKB: Izraeli po shënjestron qëllimisht palestinezët pranë ndihmave

Zyra e OKB-së për të Drejtat e Njeriut në territoret e pushtuara palestineze njoftoi se ka dokumentuar 11 raste sulmesh ndaj palestinezëve që siguronin ose kërkonin ndihma humanitare që nga fillimi i gushtit, ku janë vrarë të paktën 46 persona.
Sipas raportit, nga 27 maji deri më 13 gusht, janë vrarë të paktën 1,760 njerëz gjatë përpjekjeve për të marrë ndihma, përfshirë 994 pranë qendrave të menaxhuara nga organizata GHF.
OKB tha se sulmet tregojnë një model të përsëritur, duke sugjeruar shënjestrim të qëllimshëm nga ushtria izraelite. /mesazhi