OKB-ja kërkon më shumë mundësi jetese për refugjatët Rohingya në Bangladesh

Një zyrtar i OKB-së për refugjatët ka bërë thirrje për më shumë vetë-mjaftueshmëri dhe mundësi jetese për refugjatët Rohingya që jetojnë në rajonin juglindor Cox’s Bazar në Bangladesh mes “rënies dramatike” të ndihmës humanitare, transmeton Anadolu.
Komentet erdhën gjatë një takimi midis udhëheqësit të përkohshëm të Bangladeshit, Muhammad Yunus dhe përfaqësuesit të sapoemëruar të agjencisë së OKB-së për refugjatët (UNHCR), Ivo Freijsen.
Freijsen theksoi nevojën për të forcuar iniciativat e vetë-mjaftueshmërisë në vendbanimet Rohingya, pasi mungesa e fondeve po i vështirëson gjithnjë e më shumë operacionet humanitare.
Yunus, nga ana e tij, tha se kriza e refugjatëve Rohingya nuk po merr më vëmendjen e duhur ndërkombëtare dhe kërkoi nga UNHCR-ja të ruajë angazhimin aktiv për të lehtësuar kthimin e sigurt të refugjatëve.
Ai tha se riatdhesimi i më shumë se 1 milion refugjatëve Rohingya në atdheun e tyre në shtetin Rakhinë të Mianmarit mbetet e vetmja “zgjidhje e zbatueshme dhe e qëndrueshme për krizën”.
Bangladeshi ka strehuar mbi 1.3 milionë refugjatë Rohingya përgjatë bregdetit të tij juglindor që kur ata ikën nga një goditje ushtarake në Mianmar në gusht të vitit 2017. Që atëherë nuk ka ndodhur asnjë riatdhesim ndërsa fondet ndërkombëtare për mbështetje humanitare vazhdimisht kanë shënuar rënie.
Programi Botëror i Ushqimit i OKB-së (WFP) uli furnizimet ushqimore për refugjatët Rohingya në vitin 2023 dhe vazhdoi të rregullojë ndihmën deri në vitin 2025 për shkak të financimit të reduktuar global dhe kontributeve në rënie të donatorëve.
WFP gjithashtu reduktoi furnizimet ushqimore përgjysmë për shkak të një mungese të madhe financimi, e nxitur pjesërisht nga vendimet e administratës amerikane për të zvogëluar mbështetjen për Agjencinë e SHBA-së për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID), një ofrues i madh ndihme për refugjatët Rohingya.
Furnizimet ushqimore u rikthyen më vonë pas premtimeve të financimit, por pasiguria mbetet. Sipas WFP-së, pa fonde të reja ndihma ushqimore për refugjatët Rohingya mund të përballet me ndërprerje të mëdha duke filluar nga prilli i këtij viti.