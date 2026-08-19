OKB-ja kërkon ndalimin e sulmeve ajrore izraelite në Siri

Zëdhënësi i sekretarit të përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres, ka dënuar sulmet ajrore izraelite ndaj aeroportit ushtarak Abu al-Duhur, në provincën Idlib të Sirisë lindore, duke i cilësuar ato si “një tjetër shkelje shumë shqetësuese” të integritetit territorial dhe hapësirës ajrore të Sirisë.
“Këto sulme ajrore duhet të ndalen dhe ne jemi kundër tyre”, tha Stephane Dujarric gjatë një konference për media në OKB të martën.
Deklaratat e OKB-së vijnë pasi Siria dënoi sulmet dhe i dërgoi letra sekretarit të përgjithshëm të OKB-së dhe presidentit të Këshillit të Sigurimit, duke kërkuar reagim ndaj veprimeve izraelite. /mesazhi