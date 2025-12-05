OKB-ja: Kolonët e paligjshëm izraelitë kanë kryer 5 sulme në ditë në Bregun Perëndimor të pushtuar këtë vit

OKB-ja paralajmëroi sot për një rritje të sulmeve të paligjshme nga kolonët izraelitë në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke theksuar pengesat e vazhdueshme humanitare në komunitetet veriore, raporton Anadolu.
“Sa i përket Bregut Perëndimor, kolegët tanë humanitarë paralajmëruan se operacionet e forcave izraelite në zonën veriore po intensifikohen, duke shkaktuar zhvendosje të reja, kufizime lëvizjeje, mbyllje shkollash dhe pengesa shërbimesh në komunitete tashmë të prekura nga operacionet e përsëritura”, tha zëdhënësi i OKB-së, Stephane Dujarric, në një konferencë për shtyp.
Dujarric tha se operacionet ushtarake të Izraelit kanë prekur mbi 95.000 palestinezë që nga viti 2025, duke theksuar: “Kjo ishte për shkak të operacioneve të forcave izraelite, orëve policore dhe kufizimeve të tjera të lëvizjes, zhvendosjeve, dëmtimit ose shkatërrimit të pronës private dhe infrastrukturës publike”.
“Ndërkohë, sulmet e kolonëve po vazhdojnë pa u ndalur”, tha ai.
Duke cituar Zyrën e Kombeve të Bashkuara për Koordinimin e Çështjeve Humanitare (OCHA), Dujarric tha se në vitin 2025 ka pasur të paktën 1.680 sulme nga kolonët izraelitë që kanë shkaktuar viktima ose dëme në pronë në më shumë se 270 komunitete në gjithë Bregun Perëndimor.
“Kjo është një mesatare prej pesë incidentesh në ditë”, tha ai, duke kujtuar se “Izraeli, si fuqia pushtuese, ka detyrimin ligjor të mbrojë civilët dhe të ruajë rendin dhe sigurinë publike në Bregun Perëndimor në përputhje me ligjin ndërkombëtar humanitar dhe të drejtave të njeriut; çdo përdorim force nga Izraeli duhet të ndjekë standardet e njohura ndërkombëtarisht të zbatimit të ligjit”.