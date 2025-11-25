OKB-ja ndjek tensionet SHBA-Venezuelë me “shqetësim të madh”

Zëdhënësi i OKB-së, Stephane Dujarric, ka deklaruar se OKB-ja po ndjek tensionet midis SHBA-së dhe Venezuelës në Karaibet jugore me “shqetësim të madh”, transmeton Anadolu.
I pyetur lidhur me vendimin e fundit të qeverisë amerikane për të etiketuar një organizatë venezueliane si një grup terrorist dhe duke e lidhur atë me presidentin Nicolas Maduro, Dujarric tha se OKB-ja nuk ka qëndrim mbi atë “vendim të njëanshëm nga SHBA-ja”.
Dje SHBA-ja zyrtarisht e përcaktoi organizatën ‘Cartel de los Soles’ me bazë në Venezuelë si një organizatë terroriste të huaj.
Dujarric theksoi se OKB-ja është e shqetësuar për “retorikën gjithnjë e më konfrontuese që rrezikon të rrisë shqetësimin rajonal”.
Ai e quajti të domosdoshme që të gjitha shtetet anëtare “të përmbushin plotësisht detyrimet e tyre sipas ligjit ndërkombëtar”.
“Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, u bën thirrje shteteve të krijojnë mundësi për dialog dhe të vazhdojnë përpjekjet për të gjetur një rrugë paqësore përpara”, shtoi ai.