OKB-ja: Situata në Ukrainë “edhe më e rëndë dhe më e rrezikshme”, viktimat civile arrijnë “nivele rekord”

OKB-ja paralajmëroi të hënën se situata në Ukrainë është bërë “edhe më e rëndë dhe më e rrezikshme” gjatë muajit të fundit, ndërsa viktimat civile vazhdojnë të arrijnë “nivele rekord” mes intensifikimit të sulmeve ruse, raporton Anadolu.
“Situata në Ukrainë është bërë edhe më e rëndë dhe më e rrezikshme që nga informimi ynë i fundit, një muaj më parë”, deklaroi Kayoko Gotoh, drejtoreshë e Divizionit për Evropën dhe Azinë Qendrore në Departamentet e Çështjeve Politike dhe Ndërtimit të Paqes dhe të Operacioneve të Paqes të OKB-së, para Këshillit të Sigurimit të OKB-së.
“Miliona civilë ukrainas vazhdojnë të jenë nën zjarr të vazhdueshëm, ndërsa Federata Ruse po intensifikon sulmet ndaj qendrave të banuara dhe infrastrukturës civile në gjithë Ukrainën”, tha ajo.
Gotoh tha se viktima civile janë raportuar në Kremenchuk, Izium dhe Kiev.
“Gjatë shtatorit, të paktën 328 civilë u vranë dhe 2.105 të tjerë u plagosën. Kjo shifër është 85 për qind më e lartë se në shtator të vitit të kaluar”, tha ajo, duke shtuar se analizat paraprake tregojnë se shifrat për tetorin ishin “po aq të larta sa në shtator”.
Ajo vuri në dukje se edhe sekretari i përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, ka shprehur shqetësim për viktimat civile dhe dëmet ndaj infrastrukturës civile brenda Rusisë, si dhe për sulmet ukrainase ndaj objekteve ruse të naftës dhe industrisë, të raportuara gjatë javëve të fundit.
“Të gjitha sulmet ndaj civilëve dhe infrastrukturës civile, kudo që ndodhin, përbëjnë shkelje të së drejtës ndërkombëtare humanitare dhe duhet të ndalen menjëherë”, tha Gotoh.
Duke paralajmëruar për afrimin e dimrit, ajo tha: “Sulmet ndaj infrastrukturës energjetike rrezikojnë gjithashtu funksionimin e sigurt të objekteve bërthamore të Ukrainës”.
“Pas gati pesë vitesh me nivele rekord të vdekjeve, shkatërrimit dhe vuajtjeve civile, lufta në Ukrainë po bëhet gjithnjë e më e rrezikshme dhe e paparashikueshme”, shtoi ajo.
Gotoh tha se kreu i OKB-së e ka mirëpritur armëpushimin lokal gjashtëditor në qytetin Oleshky, në rajonin e Hersonit në Ukrainë, të cilin e ka përshkruar si “më të gjatin që nga viti 2022 dhe të zbatuar plotësisht nga palët”.
Ajo mirëpriti përpjekjet diplomatike të udhëhequra nga SHBA-ja dhe u bëri thirrje palëve “ta shfrytëzojnë mundësinë e bisedimeve trepalëshe të planifikuara në Abu Dabi gjatë kësaj jave për të arritur përparim konkret”.
Duke iu drejtuar gjithashtu Këshillit, Mohamed Yahya, ndihmëssekretar i përgjithshëm për çështjet humanitare dhe zëvendëskoordinator i ndihmës emergjente, foli në emër të Tom Fletcher, shefit të OKB-së për ndihmat humanitare.
“Situata humanitare është duke u përkeqësuar prej muajsh”, tha Yahya.
“Me ardhjen e dimrit, çdo ndërprerje e energjisë elektrike, ngrohjes apo furnizimit me ujë vë më shumë jetë në rrezik”, tha ai.
Yahya tha se pauza në luftime në Oleshky “ishte e kufizuar në kohë dhe në shtrirje gjeografike” dhe nuk e ndryshoi modelin e përgjithshëm të luftimeve, por u ofroi civilëve “njëfarë sigurie”.
Ai renditi tri kërkesa, duke filluar me atë që “civilët dhe infrastruktura nga e cila varen ata duhet të mbrohen kudo që ndodhen”.
Yahya gjithashtu u bëri thirrje palëve “të shfrytëzojnë mundësinë e krijuar në Oleshky”, duke thënë se ato duhet të ndjekin “marrëveshje praktike që mundësojnë kalimin e ndihmave dhe lëvizjen vullnetare të civilëve drejt zonave më të sigurta”.