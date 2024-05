OKB-ja: Të gjitha shtetet anëtare duhet të respektojnë Kartën e OKB-së

Ambasadori i Izraelit në Kombet e Bashkuara (OKB) Gilad Erdan grisi një kopje të Kartës së OKB-së në foltore gjatë debatit të sotëm në Asamblenë e Përgjithshme, pas së cilës u mbështet me shumicë dërrmuese një rezolutë për të rishqyrtuar kandidaturën e Palestinës për anëtarësim në organizimin dhe dhënien e të drejtave shtesë.

Kombet e Bashkuara e quajtën këtë akt “teatrale”, duke thënë se të gjithë anëtarët duhet të respektojnë Kartën e OKB-së.

Pas miratimit të rezolutës, zëvendëszëdhënësi i OKB-së, Farhan Haq, iu përgjigj pyetjeve të gazetarëve për lëvizjen e ambasadorit izraelit në OKB.

“Ne nuk komentojmë teatrin që bëjnë ambasadorët në prezantimet e tyre”, tha Haq.

Israel’s ambassador to the United Nations, Gilad Erdan, brought a small paper shredder to the general assembly podium and shredded the UN Charter to symbolise what he said was the organistation’s disregard for the document, as delegates voted in favour of granting “new rights and… pic.twitter.com/jnnkCuvJ0b

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 10, 2024