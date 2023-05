OKB: Mbi 600 të vrarë nga bandat në Haiti vetëm gjatë muajit prill

Më shumë se 600 njerëz u vranë muajin e kaluar nga dhuna në kryeqytetin e Haitit, i cili është në mesin e një krize politiko-ekonomike, sipas Kombeve të Bashkuara të hënën.

“Vetëm në muajin prill, më shumë se 600 njerëz u vranë në një valë të re të dhunës ekstreme që goditi disa rrethe në të gjithë kryeqytetin”, ka thënë zyra e Komisionerit të Lartë të OKB-së për të Drejtat e Njeriut.

“Kjo vjen pas vrasjes së të paktën 846 personave në tre muajt e parë të vitit 2023, përveç 393 të plagosurve dhe 395 të rrëmbyerve gjatë asaj periudhe, një rritje prej 28 për qind e dhunës në tremujorin e kaluar”.

Kombi i Karaibeve, më i varfëri në Amerikë, është përfshirë nga një krizë politike dhe ekonomike që nga vrasja e presidentit Jovenel Moise në korrik 2021, me bandat që tani kontrollojnë pjesën më të madhe të kryeqytetit, Port-au-Prince.

Zyrtarët e OKB-së kanë kërkuar prej muajsh Këshillin e Sigurimit të dërgojë një forcë të specializuar të armatosur ndërkombëtare jo të OKB-së për të ndihmuar policinë të rivendosë rendin në këtë vend. /syri

The people of Haiti 🇭🇹 have decided to rise up against gang members, corrupt politicians and crooked cops who’s been terrorizing the country for years

They’ve decided to take matters into their own hands in a movement called Bwa Kale, some say it is like a 2nd Haitian Revolution pic.twitter.com/aILIG6JrTx

— BlkImgrnt (@BlkImmigrants) May 3, 2023