OKB: Me planin e Izraelit për pushtim, 1 milion palestinezë janë përballë zhvendosjes me forcë

Agjencia e Ndihmës dhe Punës së OKB-së për Refugjatët Palestinezë në Lindjen e Afërt (UNRWA) raportoi se gati 1 milion palestinezë janë në rrezik të zhvendosjes me forcë për shkak të pushtimit të planifikuar të Gazës nga Izraeli, transmeton Anadolu.
UNRWA publikoi një deklaratë me shkrim në platformën e mediave sociale të kompanisë amerikane X në lidhje me pushtimin e planifikuar të Gazës nga ushtria izraelite.
Thuhet se sulmet izraelite që do kryhen ndaj Gazës për të zbatuar planin e pushtimit do të shkaktojë që rreth 1 milion palestinezë të strehuar atje të vendosen përballë me rrezikun e zhvendosjes së detyruar për herë të dytë.
Nëse sulmet ndaj qytetit të Gazës fillojnë, thuhet se palestinezët këtu do të detyrohen të strehohen në vende aktualisht të mbushura me njerëz.
– Paralajmërim se sulmet do të çojnë në katastrofë humanitare
Deklarata, e cila përmend urinë në Gaza, paralajmëron se sulmet e mundshme izraelite do të thellojnë vuajtjet në rajon dhe do të çojnë në katastrofë të mëtejshme humanitare.
Ushtria izraelite duke shpallur “zonë lufte të rrezikshme” qytetin e Gazës, të cilin ajo planifikon ta pushtojë, kishte sinjalizuar se do të intensifikonte sulmet e saj.
– Izraeli ka vendosur të pushtojë qytetin e Gazës
Kabineti Izraelit i Sigurisë më 8 gusht miratoi planin për të pushtuar Qytetin e Gazës në veri të rajonit. Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu në një intervistë para mbledhjes së kabinetit deklaroi se ata synojnë të pushtojnë të gjithë Rripin e Gazës.
Edhe lajmet e paraqitura në mediat izraelite kanë përcjellë se ushtria ka marrë urdhra për të pushtuar pjesën tjetër të Gazës, por se ky hap nuk pritej të zbatohej para shtatorit.
Sipas planit, në fazën e parë afërsisht 1 milion palestinezë do të zhvendosen në jug, qyteti do të rrethohet dhe pas sulmeve intensive, ai do të pushtohet. Ndërsa në fazën e dytë parashikohet pushtimi i kampeve të refugjatëve në Gazën qendrore, të cilat kryesisht janë shndërruar në rrënoja.
Izraeli e ka mbajtur nën pushtim Rripin e Gazës për 38 vjet, nga viti 1967 deri në vitin 2005. Rripi i Gazës, ku jetojnë afërsisht 2,3 milionë palestinezë, ndodhet nën një bllokadë të rëndë prej 18 vitesh.