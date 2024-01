OKB paralajmëron kolaps në sistemin shëndetësor të Gazës nëse ndalohen fondet e agjencisë së saj

Zyrtarët e lartë të OKB-së kanë paralajmëruar se tërheqja e fondeve për agjencinë e saj kryesore të ndihmës në Gaza, UNRWA, mund të çojë në kolapsin e sistemit humanitar.

Ky paralajmërim erdhi pasi SHBA, Britania dhe vende të tjera ndërprenë fondet pas akuzave se disa anëtarë të stafit të agjencisë ishin përfshirë në sulmet e Hamasit të 7 Tetorit ndaj Izraelit. OKB shkarkoi disa punonjës lidhur me akuzat ndërsa shtoi se po kryhet një hetim nëse ka pasur përfshirje në sulm.

Një zëdhënës i UNRWA tha se nëse financimi nuk rifillohet, agjencia nuk do të jetë në gjendje të vazhdojë operacionet e saj përtej fundit të shkurtit.

“Akuzat për përfshirjen e disa stafit të UNRWA-së në sulmet e tmerrshme ndaj Izraelit më 7 tetor janë të tmerrshme. Siç ka thënë Sekretari i Përgjithshëm, çdo punonjës i OKB-së i përfshirë në akte terrori do të mbahet përgjegjës. Megjithatë, ne nuk duhet të parandalojmë një organizatë të tërë që të përmbushë mandatin e saj për t’u shërbyer njerëzve në nevojë të dëshpëruar. Tërheqja e fondeve nga UNRWA është e rrezikshme dhe do të rezultonte në kolapsin e sistemit humanitar në Gaza, me pasoja të gjera humanitare dhe të të drejtave të njeriut në territorin e pushtuar palestinez dhe në të gjithë rajonin. Bota nuk mund t’i braktisë njerëzit e Gazës.”, thuhet në një deklaratë të Komitetit të Përhershëm Ndër-Agjencior të OKB-së.

Gjithashtu të martën, koordinatori humanitar i OKB-së për Gazën tha se asnjë organizatë tjetër nuk mund të zëvendësojë UNRWA për shkak të “njohjes” së agjencisë për popullsinë në Gaza. Vende të tjera që kanë ndërprerë financimin përfshijnë Gjermaninë, Suedinë dhe Japoninë.

Antonio Guterres u takua me përfaqësues të më shumë se 30 shteteve donatore të martën, të cilëve iu ka kërkuar që të tërhiqen nga vendimi për të pezulluar fondet.