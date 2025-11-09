OKB paralajmëron për mizori të paimagjinueshme në Sudanin perëndimor

Zyra e të Drejtave të Njeriut e OKB-së ka paralajmëruar për “mizori të paimagjinueshme” në qytetin El Fasher të Sudanit, pas marrjes së kontrollit nga forcat paramilitare RSF.
Sipas raportit, qindra civilë, përfshirë gra e fëmijë, janë vrarë, ndërsa spitale dhe shkolla janë shënjestruar. Rreth 82 mijë persona janë larguar nga qyteti, dhe shumë të tjerë mbeten të bllokuar pa ushqim e ndihmë.
OKB kërkon veprim urgjent ndërkombëtar për të ndalur dhunën dhe për të siguruar ndihma humanitare për civilët e rrezikuar. /mesazhi