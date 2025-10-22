OKB paralajmëron për rrezik të madh nga mjetet shpërthyese në Gaza

Zyrtari i Kombeve të Bashkuara, Luke David Irving, tha se banorët e Gazës përballen me një rrezik shumë të lartë nga mjetet shpërthyese të mbetura pas bombardimeve izraelite. Ai njoftoi se javën e kaluar pesë fëmijë palestinezë u plagosën nga eksplozivë të fshehur nën rrënoja.
Sipas OKB-së, që nga tetori i vitit 2023 janë raportuar 328 viktima nga mjetet shpërthyese, por ky numër pritet të jetë shumë më i lartë. Shërbimi i OKB-së për Veprim Kundër Minave (UNMAS) ka identifikuar deri tani 560 mjete shpërthyese në zonat ku ka pasur qasje, por paralajmëron se përmasat e ndotjes do të dihen vetëm pas një vlerësimi të plotë. /mesazhi