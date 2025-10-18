OKB paralajmëron për rritjen e rrezikut nga municionet e pashpërthyera në Gaza

Kreu i Shërbimit të Veprimit kundër Minave të OKB-së (UNMAS), Luke Irving, paralajmëroi të shtunën se rreziku nga municionet e pashpërthyera në Rripin e Gazës po rritet ndërsa armëpushimi vazhdon të zbatohet.
Sipas faqes zyrtare të OKB-së, shumë banorë të zhvendosur kanë filluar të kthehen në zonat nga ku ishin detyruar të largoheshin gjatë luftës, ndërsa pastrimi i municioneve të pashpërthyera do të jetë një proces i gjatë dhe i ndërlikuar.
Irving vlerësoi përpjekjet e organizatave palestineze dhe të shoqërisë civile për të rritur ndërgjegjësimin ndaj rrezikut që paraqesin këto mjete shpërthyese dhe bëri thirrje për mbështetje më të madhe financiare dhe teknike për t’i forcuar ato.
Ai shtoi se UNMAS vepron në Gaza që nga viti 2009, në bashkëpunim me agjenci të tjera të OKB-së, dhe se operacionet po zgjerohet për shkak të rritjes së lëvizjes së civilëve dhe kthimit të familjeve në zonat më të goditura. /mesazhi