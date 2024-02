OKB: Pasojat e operacionit izraelit në Rafah do të ishin katastrofike

Sigrid Kaag, koordinatorja e lartë e Kombeve të Bashkuara për çështjet humanitare dhe rindërtimit për Gazën, thotë se qyteti i mbushur me njerëz Rafah “nuk është i destinuar për një milion njerëz në strehimore, në lloje të rastësishme ndërtimesh me fletë plastike”.

“Gjendja shëndetësore është shumë shqetësuese. Ne e dimë se ndihma nuk është e mjaftueshme. Është gjithnjë e më e vështirë të shpërndahet”, thotë ajo.

#Gaza: “There are more than one million people crammed in Rafah, it’s not intended for a million people in shelters, in random sort of plastic sheeted constructions” – @SigridKaag, Senior Humanitarian and Reconstruction Coordinator for Gaza pic.twitter.com/fSKo9SawBX

