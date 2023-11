OKB: Rreth 46,000 banesa janë shkatërruar në Gaza që nga fillimi i konfliktit

Që nga 7 tetori, rreth 46,000 njësi banimi në Gaza janë shkatërruar plotësisht dhe më shumë se 234,000 janë dëmtuar pjesërisht, sipas një raporti të Kombeve të Bashkuara më 29 nëntor.

Analiza satelitore nga studiuesit në Qendrën e Diplomuar CUNY dhe Universitetin Shtetëror të Oregonit vlerësojnë se midis 26% dhe 34% e të gjitha strukturave në brez janë dëmtuar që nga 29 nëntori, shkruan CNN.

Krahasisht, këto shifra ishin midis 20% dhe 26% më 18 nëntor.

Në provincat e Gazës dhe Gazës Veriore, ku ka ndodhur përqendrimi më i madh i sulmeve ajrore, vlerësohet se 52% deri në 65% të strukturave janë dëmtuar. /abcnews

Studies of satellite imagery show that overall, 20% of buildings on the Gaza Strip are likely severely damaged/destroyed and 51% of the buildings in northern Gaza are likely severely damaged/destroyed due to bombing by the Israeli military in the aftermath of October 7.

