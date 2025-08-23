OKB shpall urinë në Gaza, palestinezët: Raporti erdhi shumë vonë

Gazetarja Hind Khoudary nga Deir el-Balah raporton se dhjetëra palestinezë, veçanërisht fëmijë, po rrezikojnë jetën për shkak të urisë dhe kequshqyerjes së vazhdueshme.
Ajo theksoi se prindërit palestinezë janë të detyruar të ndajnë thërrimet e bukës mes familjes, nuk ka qumësht të fortifikuar dhe shumë nëna u japin fëmijëve ujë në vend të qumështit.
Sipas saj, palestinezët thonë se raporti i OKB-së për urinë ka ardhur shumë vonë, pasi ata kanë muaj të tërë që po përballen me këtë gjendje.
Khoudary sqaroi gjithashtu se pretendimet se në Gaza po hyn ushqim i mjaftueshëm nuk pasqyrojnë realitetin, pasi bëhet fjalë për kamionë tregtarë me çmime aq të larta sa të zhvendosurit nuk mund t’i përballojnë.
"Po flasim për çmime marramendëse që shumica e palestinezëve nuk kanë mundësi t'i paguajnë," shtoi ajo.